Задержка зарплаты: в Украине хотят ввести пеню [ Редактировать ]
В Украине могут ввести пеню для работодателей, которые несвоевременно выплачивают работникам заработную плату.
Об этом сказано в новом законопроекте по усилении защиты прав работников, который разработал Директорат норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики, передает пресс-служба ведомства.
В случае нарушения сроков выплаты заработной платы предусматривается ввести:
- - обязательства работодателя оплатить работнику пеню в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день задержки более 15 дней;
- - предоставление права работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы причитающейся работнику на срок более 15 дней;
- - выплаты работнику компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат (за последние 12 месяцев), в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращения трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела.
Сейчас проект закона направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и сторон социального диалога.
"Его принятие будет способствовать обеспечению конституционных гарантий права работников на получение принадлежащих им средств по оплате труда и отвечать части Конвенции Международной организации труда №173 "О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя", - сказано в сообщении.
Напомним, по данным Госстата реальные зарплаты в Украине выросли на 15,7%.
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