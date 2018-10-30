Жуткая трагедия: мать повесилась возле мертвых детей [ Редактировать ]
В Черниговской области в поселке Талалаевка правоохранители обнаружили без признаков жизни тела двух детей, а также их мертвую мать, покончившую жизнь самоубийством путем повешения. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает пресс-служба областной полиции.
"Утром 30 октября в полицию поступила информация, что в поселке Талалаевка Черниговской области по месту жительства обнаружены без признаков жизни тела детей двух и шести лет. Их мать покончила жизнь самоубийством путем повешения", - говорится в сообщении.
Отмечено, что на место происшествия выехали местные и областная следственно-оперативные группы полиции, руководство и коллеги из прокуратуры.
"В настоящее время признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на теле детей не выявлено", - подчеркнули в ведомстве.
В то же время в полиции добавили, что окончательная причина смерти матери и детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщали, как на Прикарпатье мать убила младенца.
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