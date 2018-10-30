Двойное гражданство: Климкин сделал заявление [ Редактировать ]
Двойное гражданство в Украине может быть при четких условиях. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления во Львове, передает "Европейская правда".
"Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать", - сказал министр, отметив, что о двойном гражданстве с Россией не может быть и речи.
Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности.
Он напомнил, что двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы.
Сейчас украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих. Ранее министр отмечал, что эта норма должна оставаться в силе.
Ранее мы писали о том, что СБУ не может наказать за двойное гражданство.
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