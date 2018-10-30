Отопление в Украине: в Тернополе отключили батареи [ Редактировать ]
В Тернополе в понедельник, 29 октября, приостановили отопительный сезон. Об этом сообщается на сайте городского совета Тернополя.
Это связано с повышением среднесуточной температуры воздуха, которая сейчас выше +8 градусов, и последующим прогнозом повышения до +18 градусов.
Поэтому, подача тепла остановлена всем потребителям, кроме больниц.
"Отопление заведений образования, здравоохранения, (кроме больниц) и культуры будет осуществляться при технической возможности на основании обращений руководителей учреждений", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Украине будут следить за качеством отопления.
по теме
Хто зірвав опалювальний сезон у Шепетівці?
Газове непорозуміння. На Хмельниччині через конфлікт приватної компанії й "Нафтогазу" мерзнуть люди. Скільки сидіти без тепла?
Нові тарифи на газ стануть геноцидом українського народу - Вадим Рабінович
За словами лідера партії "За життя" Вадима Рабіновича, вже занадто довго фінансові магнати нехтують правами українців
В Украине будут следить за качеством отопления
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг впервые вводит мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения
Нові тарифи на "комуналку": скільки платитимуть українці?
Нові платіжки наближаються! Якими б не були різноманітними інформаційні стрічка в Україні, головна тема тепер одна - тарифи. Після рішення Уряду збільшити ціну на газ для населення, більшість гадає - скільки ж доведеться платити і коли саме принесуть нові платіжки
Кабмін дозволив встановлювати прилади-розподілювачі у старих будинках
Українські міста одне за одним розпочинають опалювальний сезон. Мешканці багатоповерхівок наразі в очікуванні - скільки доведеться викласти цьогорІч за увімкнені батареї. Особливо, якщо в квартирі немає лічильника. Нещодавно Кабмін дозволив встановлювати прилади-розподілювачі у старих будинках з вертикальною системою опалення
У Києві розпочався опалювальний сезон
Українські міста один за одним розпочинають опалювальний сезон. Сьогодні він стартував у столиці. Тепло подали до шкіл та лікарень. А мешканці багатоповерхівок наразі в очікуванні скільки доведеться викласти цьогоріч за увімкнені батареї. Особливо якщо в квартирі немає лічильника