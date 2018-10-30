У Києві розпочався опалювальний сезон

Українські міста один за одним розпочинають опалювальний сезон. Сьогодні він стартував у столиці. Тепло подали до шкіл та лікарень. А мешканці багатоповерхівок наразі в очікуванні скільки доведеться викласти цьогоріч за увімкнені батареї. Особливо якщо в квартирі немає лічильника