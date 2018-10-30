В 2019 году официальная численность населения Украины впервые составит менее 42 миллионов человек. Уже на 1 августа нынешнего года - по последним имеющимся данным Госстата - нас было 42,248 млн, на 1 января 2018 года, всего семью месяцами ранее, - 42,386 млн, а на 1 января 2017 года - 42,584 млн. Теряя ежегодно 200 тысяч человек, Украина в следующем году неизбежно преодолеет очередной печальный рубеж, пишет заместитель председателя фракции "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин в блоге на "Корреспонденте".

Официально - не всегда честно

Чуть менее пяти лет назад, 1 января 2014 года, население нашей страны составляло 45,426 млн. Правда, в эту статистику учитывались почти 2 миллиона граждан, проживавших в Крыму (сейчас Госстат их исключил). Однако данная корректировка лишь напоминает о том, что и сегодняшняя цифра - 42 миллиона - далека от реальности.

Госстат приводит численность постоянного населения Украины на 1 августа 2018 года - 42,078 млн. Если сравнить данные с общим населением, то по официальным данным, за пределами страны не менее года живут лишь 170 тысяч наших граждан. А ведь полупустые маленькие города и села - наглядный пример обратного.

По данным Минсоцполитики за 2018 год, на постоянной работе за границей находятся 3,2 млн человек и около 9 млн работают там сезонно. По данным же МИДа, только в России и Польше работают 4,4 млн человек. К тому же, по информации Минэкономразвития, за 2009-16 годы учиться за границу выехало 70 тысяч студентов.

При всем разбросе цифр можно согласиться с экспертной оценкой, согласно которой около 5 млн украинских граждан по тем или иным причинам постоянно проживают за границей. Итого на данный момент население на подконтрольной правительству территории составляет около 33 с половиной миллионов (по экспертным оценкам, в неподконтрольных районах Донбасса проживает 3,8 млн человек). Это и есть демографическая катастрофа.

К чему привел 2014-й

Ее последствия ощущают на себе все граждане нашей страны. Несмотря на высокий социальный взнос, который работодатели и работники платят в Пенсионный фонд, средняя пенсия в Украине составляет порядка 93 доллара, что в 6 раз ниже, чем в соседней Польше.

Причины этого очевидны. Количество граждан в возрасте от 60 лет в период 1990-2018 годов увеличилось с 9,45 до 9,68 млн человек, детей в возрасте 0-15 лет - уменьшилось с 11,8 до 6,9 млн. При этом количество трудоспособного населения (16-59 лет) за тот же период уменьшилось с 30,3 до 25,64 млн человек, и лишь 64,5% из них имеют работу.

Но хуже всего то, что в последние четыре года ситуация усугубилась по всем направлениям. Если в 1992-2013 годах ежегодное уменьшение трудоспособного населения составляло 0,6%, то в последние годы оно составляет выше 1%. Если в 2011-13 годах количество рожденных детей составляло более 500 тысяч в год, то в последние годы происходит регулярное падение: 2014 - 466 тысяч, 2015 - 412 тысяч, 2016 - 397 тысяч, 2017 - 364 тысячи.

После 2013 года были уничтожены все стимулы для роста населения. В 2014 году одновременно были ликвидированы большинство бюджетных статей по поддержке отечественной экономики и уничтожена прогрессивная шкала выплат по рождению ребенка.

Назад в будущее

Программа "Оппозиционного блока" по выходу из кризиса (в том числе демографического) исходит из того, что в первую очередь должны быть ликвидированы факторы, усугубившие ситуацию в последние годы.

Только наша партия имеет реальный план прекращения войны, поскольку все остальные политические силы декларируют отказ от диалога со всеми участниками конфликта на Донбассе. Между тем, лишь восстановив мир, можно изменить настроения граждан, все больший процент которых рассматривает трудовую или постоянную эмиграцию как лучшую перспективу для себя.

Только восстановление мира способно изменить и настроения инвесторов, которые не хотят вкладывать средства в нестабильное государство. И лишь прекращение войны позволит перенаправить бюджетные средства на программы поддержки экономики и социальной защиты населения.

Безусловно, должна быть возобновлена прогрессивная шкала выплат при рождении детей. Нынешняя сумма в 41 тысячу 280 гривен, не меняющаяся уже четыре года (и на 2019 год ее изменение также не планируется), за это время ужалась с 3,44 тысяч долларов до 1,47 тысяч.

Между тем, опыт Украины показывает, что рождаемость увеличивалась в те годы, когда была экономическая стабильность и существовали дифференцированные выплаты на детей. Поэтому наша программная задача: повышение выплаты на первого ребенка до 100 тысяч гривен, на второго - 200 тысяч, на третьего и далее - 400 тысяч.

Нищая страна не может быть сильной. Лишь дав людям возможность жить по-человечески, мы построим Украину, у которой будет будущее. В которой 42 миллиона будут действительно жить, а не просто числиться на бумаге.

Наша страна - это страна общего благополучия. Наш язык - это язык дел, а не пустых лозунгов. Наша вера - в будущее каждого из нас, которое станет будущим Украины.