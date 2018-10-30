У Шепетівці "Нафтогаз" посварився з місцевим постачальником тепла. Як наслідок мерзне усе місто. Хто може встановлює індивідуальні системи опалення. Про заручників енергетичного конфлікту - наші кореспонденти.

До опалювального сезону Лариса Вінер підготувалася завчасно. Привезла з дачі шубу, пухову хустку і старенький електрообігрівач.

"Буде крутити счьотчик, мені прийдеться платити, так як я получаю 1700 пенсії, інтересно скільки воно в мене накрутить", - говорить Лариса Вінер, жителька Шепетівки.

Забезпечує теплом місто комерційне підприємство "Шепетівка Енергоінвест".

"В нас є, на даний момент нашого, ще за той рік, проплачені, єслі не ошибаюсь, чи 240, чи 280 тисяч кубів. Тоїсть, що ми можемо зараз пускати і нам на півтора місяця нам його хватає на всі котельнях", - говорить Володимир Кушнір, головний інженер ТОВ "Шепетівка Енергоінвест".

"Нафтогаз" не виділяє підприємству ліміти на паливо через борги. "Шепітівка Енергоінвест"- завинила майже шістдесят мільйонів гривень. Гендиректор, він же співвласник компанії - звинувачує в усьому державу.

В мене борг перед "Нафтогазом" офіційно 56. Різниця в тарифах не відшкодована 40. - Хто не відшкодував? - держава,державний бюджет", - говорить Олександр Пустовойт, гендиректор ТОВ "Шепетівка Енергоінвест".

З держбюджету на рахунок "Шепетівки Енергоінвесту" за останні півтора року надійшло п'ятдесят два мільйони гривень. Отож погасити борг підприємство могло, переконаний міський голова Шепетівки

"Сума заборгованості, яку вони нам подають щорічно, "Енергоінвеста" перед "Нафтогазом" - вона практично не змінюється і балансує в межах від 55 до 62 мільйонів. Тобто куди зникають кошти,які держава перераховує на рахунки "Енергоінвеста" невідомо", - говорить Михайло Полодюк, міський голова Шепетівки.

Депутати міськради ще минулого року вирішили розірвати договір концесії з комерційним підприємством. Але марно

"24 вересня був суд, який підтвердив правомірність рішення сесії міськради. Але Пустовіт, його юрист, була в нас на нараді сказала, що вони будуть подавати апеляцію і нічого не збираються нам передавати", - пояснює Михайло Полодюк, міський голова Шепетівки.

Щоб не залежати від комерційної структури, місцева влада минулоріч відключила від центрального опалення всі дитсадки й вісім шкіл із десяти. Їх обслуговують ось такі модульні котельні. Гроші на спорудження - виділили з місцевого бюджету.

"Ми маємо вже своє опалення і маємо вже можливість регулювати температуру в закладі", - говорить Наталя Шахрай, завідувач дитсадка "Дзвіночок".

Переходять на індивідуальне опалення й городяни. Цього року відмовилися від послуг котелень вже понад тисяча сімей. Що робити іншим, кому таке опалення не по кишені, а таких майже 5 тисяч родин - наразі невідомо.