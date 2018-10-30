Жителів столичного Печерська вночі налякали звуки, схожі на вибухи. Інформація про інцидент почала з'являтися в соціальних мережах близько десятої вечора. На місце події викликали вибухотехніків, "швидку", рятувальників та поліцейських.

Правоохоронці з'ясували, що причина гучного ляскоту - замикання силового кабелю. Небезпечну ділянку обгородили та оглянули слідчі.

"Глухі хлопки були. Наверно із-за того, що воно під землею там. Я під'їхав,там стояла поліція, були хлопки, три-чотири хлопки було. Один сильніше, потім інші чуть слабші. Підійшли. Поліція сказала - туди не підходити", - говорить Володимир, очевидець.

"Сталося коротке замикання силового кабелю, у зв'язку з чим видався асфальт, тобто був невеликий поштовх із коротким замиканням. Після чого прибули комунальні служби. Обезточили його", - говорить Євген Зарицький, оперуповноважений Печерського відділу поліції.