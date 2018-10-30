Президент Туреччини відкрив величезний аеропорт [ Редактировать ]
Найбільший у світі аеропорт запрацював у Стамбулі. Церемонію його відкриття відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що повітряна гавань зможе обслуговувати близько 90 мільйонів пасажирів на рік.
Наразі працюють лише кілька терміналів, але до кінця року буде задіяний увесь комплекс летовища.
Лідер країни додав, що по завершенні всіх робіт міжнародний аеропорт імені Ататюрка закриють для комерційних рейсів.
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