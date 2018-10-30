В Амстердамі з'явиться друкований міст [ Редактировать ]
У Нідерландах збудують перший міст, повністю надрукований на 3D-принтері. Конструкцію виготовляли упродовж чотирьох місяців. Важить вона 4 тонни.
Встановити переправу планують уже за кілька місяців над річкою в Амстердамі. Розробники запевнили - споруда міцна і витримає понад п'ять сотень людей одночасно.
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