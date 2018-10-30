Женщина объелась блинами и умерла [ Редактировать ]
В США на соревновании по поеданию блинов погибла Кэйтлин Нельсон. Ее родственники подали в суд на организаторов мероприятия. Об этом сообщает информационный портал Fox News.
Конкурс проходил в католическом университете Священного Сердца, штат Коннектикут. Студентка учреждения, 20-летняя Кэйтлин Нельсон, приняла участие в конкурсе. После того как девушка быстро съела несколько блинов, ее начало трясти, и она рухнула на пол без сознания.
Окружающие немедленно позвонили в службу спасения, до этого момента девушку попытались спасти две дежурившие на мероприятии студентки, учившиеся на медсестер. В дыхательных путях девушки был обнаружен "блинный ком, твердый, как бетон". Нельсон доставили сначала в местную больницу, а затем в ведущий медицинский центр в Нью-Йорке, но докторам не удалось спасти ее.
Ресторан, предоставивший блины, назвал произошедшее "трагическим инцидентом, который произошел из-за казавшейся забавной затеи".
Представительница семьи Кэти Менсер-Хейдж заявила, что соревнования едоков совсем не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд. "Очень важно, чтобы люди, а особенно образовательные учреждения осознали, что не вся пища подходит для проведения таких мероприятий и щепотка предусмотрительности могла бы буквально спасти жизни", - отметила она.
Семья погибшей пожертвовала ее органы нуждающимся.
Ранее сообщалось, что в Киеве кондуктора насмерть зажало между автобусами.
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