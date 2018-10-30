Мощное землетрясение произошло в Новой Зеландии [ Редактировать ]
30 октября в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение. Об этом news.com.
Жители столицы Новой Зеландии Веллингтона и расположенного неподалеку от города Нью-Плимут пострадали от землетрясения силой 6,2 балла. Из-за сильных толчков в столице прекратили работу парламента, которую восстановили после технической проверки зданий. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 25 км от местности Таумарунуи на глубине 207 км.
Десятки тысяч людей на Южном острове сообщили о том, что почувствовали толчки. Службы пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщили об отсутствии летальных случаев или значительного вреда. Жителей новозеландской столицы предупредили о возможности повторения толчков.
Ранее сообщалось о мощном землетрясении в Греции.
по теме
Возле Греции произошло мощное землетрясение
У берегов Греции во вторник, 30 октября, в 5:00 по киевскому времени произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов
Світові компанії оголосили бойкот одноразовому пластику
Угоду про відмову від тари, яку не можна переробити чи повторно використати, підписали майже 300 підприємств, урядів та громадських організацій - як вона працюватиме?
Синоптики застерігають: що чекати українцям від погоди
Третю добу в Україні вирує негода - сильний вітер і дощ накрили західні області, без струму там залишаються майже 150 населених пунктів. Чого чекати від погоди?
У Франції занепокоєні забрудненням річок
Кількість пляшок, які через людську недбалість опиняються у водоймах, сягає мільйона тонн на рік
У США занепокоєні акустичним забрудненням планети
На планеті стає надто гучно - застерігають акустичні екологи. Чим загрожує звукове забруднення?