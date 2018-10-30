30 октября в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение. Об этом news.com.

Жители столицы Новой Зеландии Веллингтона и расположенного неподалеку от города Нью-Плимут пострадали от землетрясения силой 6,2 балла. Из-за сильных толчков в столице прекратили работу парламента, которую восстановили после технической проверки зданий. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 25 км от местности Таумарунуи на глубине 207 км.

Десятки тысяч людей на Южном острове сообщили о том, что почувствовали толчки. Службы пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщили об отсутствии летальных случаев или значительного вреда. Жителей новозеландской столицы предупредили о возможности повторения толчков.

Ранее сообщалось о мощном землетрясении в Греции.