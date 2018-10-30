На Филиппины обрушился ураган: более 10 тысяч людей эвакуированы [ Редактировать ]
На Филиппинах из-за урагана "Юту" эвакуированы тысячи жителей прибрежных районов. Об этом сообщает apnews.com.
"Больше 10 тысяч сельских жителей переместились в безопасные места в северные провинции Филиппин, прежде чем попасть под "Юту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сила ветра на северо-востоке провинции Изабела достигала 150 км/час. Она срывала крыши с домов и валила деревья.
Информации о жертвах нет.
Ранее сообщалось, что ураган "Юту" опустошил острова в Тихом океане.
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