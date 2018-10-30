27 октября оказалось черной субботой для английского футбола и навсегда оставило след в истории спорта. В этот день президент "Лестера" Вичай Шриваддханапрабха после финального свистка в матче с "Вест Хэмом" по традиции покидал стадион на вертолете. И, как оказалось, в последний раз.

Спустя 30 минут после взлета вертолет потерпел крушение неподалеку от арены "Кинг Пауэр". Вскоре появилось видео падения воздушного судна.

Газета The Guardian опубликовала видео проиcшествия, снятое очевидцами трагедии. По их словам, вертолет только успел перелететь через трибуну, как начал вращаться по спирали и падать, а вратарь "Лестер" Каспер Шмейхель одним из первых прибежал к месту крушения.

Медицинские машины покидали стоянку неторопливо, без сирен. И без пострадавших, которых надо везти в больницу. Несмотря на различные ожидания, позже появилась информация, что на борту самолета все же присутствовал президент "лисов" Шривадданапрабха. Этот факт подтвердил и сам клуб.

"С огромным сожалением и разбитым сердцем мы подтверждаем, что председатель клуба - Вишай Шривадданапрабха - среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером при крушении вертолета около стадиона King Power, на борту которого, помимо него, находились еще четыре человека. Ни один из пяти человек на борту не выжил", - говорится в сообщении.

Фото: EPA

Полиция Лестершира назвала имена всех пяти человек, трагически погибших при крушении. Помимо владельца "Лестера" на борту были: тайский миллиардер Вичай Сривадханапрабха, сотрудники его компании Нурсара Сукнамаи и Кавепорн Пунпара, а также пилот Эрик Сваффер и пассажир Изабелла Роза Леховиц.

В память о погибших, фанаты "лисов" и местные жители возложили у стадиона тысячи цветов, шарфов и клубных футболок. На одной их последних написано: "Не плачь от того, что это закончилось, улыбнись потому, что это было". Не остались в стороне футбольные клубы и организации всего мира, выразившие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Фото: twitter.com/lcfc

Официальной причиной крушения вертолета владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабха стала поломка хвостового винта, после чего машина начала вращаться вокруг собственной оси и упала на парковку. Затем на месте падения начался пожар. На кадрах Sky Sports, снятых утром, видно, что вертолет полностью сгорел.

Позднее стало известно, что хладнокровные и профессиональные действия пилота Эрика Сваффера во время крушения вертолета, спасли сотни жизней болельщиков клуба. Обложки многих британских изданий были посвящены героизму пилоту. "Чудо, что не погибло больше людей", "Герой-пилот спасает жизни болельщикам", "Герой-пилот спас сотни жизней", - именно такие заголовки были на первых полосах газет.

В связи с трагической смертью владельца "Лестера" отменены все тренировки и ближайшие поединки клуба в Кубке лиги против "Саутгемптона" (30 октября) и матч молодежной команды в кубке Премьер-лиги Англии.

Исполняющим обязанности президента клуба будет сын тайского милиардера, являющийся вице-президентом команды. Так, Айяватт намерен обсудить в ближайшее время возможность переименования арены в честь трагически погибшего отца, а фанаты "лисов" выступили с инициативой соорудить у стадиона статую тайского бизнесмена.

Уроженец Бангкока Шривадданапрабха выкупил клуб "Лестер Сити" летом 2010 года за $50 млн. За время президентства в клубе он неоднократно удивлял игроков и болельщиков разными сюрпризами. Но первее остальных в памяти всплывает сказка "лисов" в 2016-м году, когда команда-аутсайдер с десятиочковым перевесом стала чемпионом Англии.

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Сразу после триумфа в национальном чемпионате футболисты "Лестера" получили от своего босса порядка 15 тысяч долларов, чтобы отпраздновать чемпионский титул в казино. Также в честь триумфа Вишай подарил 19 футболистам из 23 по новенькому автомобилю BMW.

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

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