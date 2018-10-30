Порошенко назначил главу Киевской ОГА [ Редактировать ]
Во вторник, 30 октября, президент Украины Петр Порошенко назначил нового нового главу Киевской областной государственной администрации и подписал указ об увольнении Александра Горгана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
Так, на должность назначен Александр Терещук.
"Назначить Терещука Александра Дмитриевича председателем Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в соответствующем указе.
Порошенко представил нового главу Киевской ОГА, отметив, что его главная задача будет заключаться в защите людей.
"Мы должны быть абсолютно открытыми к проблемам людей и не откладывать проблемы в "долгий ящик", а решать их", - сказал Порошенко представляя Терещука.
Терещук является экс-начальником милиции Киева, также он был заместителем председателя Одесской ОГА.
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