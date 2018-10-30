Две женщины впервые выносили одного ребенка [ Редактировать ]
Впервые в истории медицины с помощью метода, называемого реципрокным экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО), две женщины - американки Эшли Коултер и Блисс Коултер - выносили один и тот же плод. Об этом сообщает The New York Post.
В случае реципрокного ЭКО у одной женщины берут яйцеклетку, искусственно оплодотворяют ее "в пробирке", инкубируют, а затем переносят в полость матки другой женщины. При модифицированном реципрокном ЭКО оплодотворенные яйцеклетки Блисс были помещены внутрь капсулы-икубатора INVOcell, которая, в свою очередь, была зафиксирована в шейке матки Блисс на пять дней, пока не образовался эмбрион.
Зародыш затем был перенесен в матку Эшли, и наблюдался в течение 10 дней, пока не прижился. Этот метод не требует больших затрат и стоит 15 тысяч долларов - в два раза меньше, чем традиционное ЭКО. Сам ребенок родился здоровым, и в настоящее время его возраст достигает пяти месяцев. Эшли и Блисс надеются, что модифицированное ЭКО окажется полезным для других однополых пар.
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