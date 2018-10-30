В России 30 октября на объекте в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа загорелась нефтебаза. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что очевидцы слышали хлопок на объекте в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа России, после чего загорелся резервуар с нефтепродуктами, пока горят уже четыре.

Два человека пострадали в результате пожара, третье лицо пропало без вести.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на ходу загорелся автобус.