В России горит нефтебаза, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В России 30 октября на объекте в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа загорелась нефтебаза. Об этом сообщает УНН.
Отмечается, что очевидцы слышали хлопок на объекте в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа России, после чего загорелся резервуар с нефтепродуктами, пока горят уже четыре.
Два человека пострадали в результате пожара, третье лицо пропало без вести.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на ходу загорелся автобус.
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