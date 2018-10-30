Военнослужащие Операции Объединенных сил (ООС) укрепили фортификации в зоне своей ответственности на побережье Азовского моря.

В частности, были укреплены минно-взрывное заграждения вдоль участков, которые считаются опасными для морского десанта, сообщил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "ВВС-Украина".

"Постоянно тренируем все силы, которые защищают морское побережье - так демонстрируем свою решимость", - сказал Наев.

По его словам, Россия сейчас не проводит длительный осмотр кораблей, движущихся в украинские порты. Кроме того, непосредственно в зоне ООС присутствие Вооруженных сил России и ее пограничников бойцам не досаждает, поскольку они проводят разведку самолетами и не заходят в зону ответственности ООС, а летают вдоль своего берега.

В то же время командование армии в зоне ООС учитывает угрозу со стороны России относительно "пробития коридора" в Крым.

"Чтобы ее (угрозу - ред.) нивелировать, проводим планирование, отрабатываем взаимодействие всех сил, в том числе и на море. Держим их в постоянной готовности. Есть плановые и внезапные проверки", - подчеркнул Наев.

Тем временем Украина несет колоссальные убытки из-за действий кораблей России в Азовском море.