Армия Украины укрепилась на берегу Азовского моря [ Редактировать ]
Военнослужащие Операции Объединенных сил (ООС) укрепили фортификации в зоне своей ответственности на побережье Азовского моря.
В частности, были укреплены минно-взрывное заграждения вдоль участков, которые считаются опасными для морского десанта, сообщил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "ВВС-Украина".
"Постоянно тренируем все силы, которые защищают морское побережье - так демонстрируем свою решимость", - сказал Наев.
По его словам, Россия сейчас не проводит длительный осмотр кораблей, движущихся в украинские порты. Кроме того, непосредственно в зоне ООС присутствие Вооруженных сил России и ее пограничников бойцам не досаждает, поскольку они проводят разведку самолетами и не заходят в зону ответственности ООС, а летают вдоль своего берега.
В то же время командование армии в зоне ООС учитывает угрозу со стороны России относительно "пробития коридора" в Крым.
"Чтобы ее (угрозу - ред.) нивелировать, проводим планирование, отрабатываем взаимодействие всех сил, в том числе и на море. Держим их в постоянной готовности. Есть плановые и внезапные проверки", - подчеркнул Наев.
Тем временем Украина несет колоссальные убытки из-за действий кораблей России в Азовском море.
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