В Йосемитском национальном парке в Калифорнии в результате падения со скалы погибли блогеры-путешественники Вишну Вишванат и Минекаши Мурти. Об этом сообщает издание San Francisco Chronicle.

Пара блогеров сорвалась со скалы Тафт-Пойнт - большой обзорной площадки, где туристы часто делают снимки. Их тела опознали 29 октября. Вишванат и Мурти были уроженцами Индии, в США они переехали по работе.

Представитель заповедника Джейми Ричардс сообщил, что причины несчастного случая пока неизвестны. "Мы до сих пор не знаем, что вызвало падение. Мы пытаемся понять, что произошло. Возможно, мы никогда не узнаем", - сказал он. Предположительно, расследование инцидента займет несколько недель.

Вишванат и Мурти вели совместный блог о путешествиях Holidays and HappilyEverAfter. На их Instagram подписаны более 13 тысяч человек. Коллеги охарактеризовали их как счастливую и жизнерадостную пару. Они убеждены, что падение стало трагической случайностью.

По данным спасательной службы Йосемитского национального парка, всего за время работы заповедника трагически погибли более 800 человек. Большинство из них пытались сделать живописную фотографию.

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