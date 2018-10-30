Пенсионеров пытали раскаленным утюгом в Полтавской области (фото) [ Редактировать ]
В Полтавской области задержали банду преступников, которые грабили пенсионеров с применением пыток.
Преступников задержали после нападения, жертвами которого стали пожилые люди 1923 и 1938 годов рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
"Злоумышленники, проникая в дома потерпевших, связывали последних, наносили им телесные повреждения, в том числе раскаленным утюгом, и, угрожая физической расправой, забирали денежные средства и личные вещи", - говорится в сообщении.
Также обнаружен и изъят утюг со следами кожи и крови стариков.
Ранее пьяные подростки забили насмерть пенсионера под Киевом.
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