Летом 2018 года украинский сервис онлайн-кредитов CashUp в сотрудничестве с ведущими биржами по поиску работников стал предоставлять своим заемщикам возможность не только отработать оформленный займ, но и найти постоянную сферу деятельности. О том как устроен рынок онлайн кредитов и почему один из ведущих украинских сервисов решил взять на себя социальную функцию, читайте далее в нашем материале.

Рынок онлайн кредитов - быстро, но не всегда дешево.

С 2010 года на украинском рынке начали активно развиватся сервисы, предоставляющие займы и являющиеся конкурентами классических банковских структур. Развитие украинского рынка альтернативы банковским займов началось с ломбардов и кредитных союзов, которые впоследствии отдали пальму первенства микрофинансовым организациям (МФО) и интернет-сервисам, предоставляющим кредиты онлайн. В отличии от классической кредитной структуры, онлайн-сервисы не подразумевают контакта с операционистом, предоставляющим кредит и проводят проверку заемщика в онлайн режиме.

Условным родоначальником жанра онлайн кредитов считается компания Moneyveo, начавшая свою деятельность в 2013 году. До этого многие компании, предоставляющие кредиты уже имели собственные сайты, но именно сервис Moneyveo начал предлагать обезличенную процедуру выдачи кредита с помощью онлайн скоринга. Кредит можно было взять до 30 дней, и максимальная сумма кредита ограничена 3000 гривен. Сейчас сервис Moneyveo занимает одну из лидирующих позиций на украинском рынке онлайн кредитов, но рынок не стоит на месте и сервисы онлайн кредитов предлагают новые возможности для своих потребителей.

Один из сервисов-представителей "новой волны" является украинский сервис CashUp. Принципиальным отличием сервиса от аналогов являются уникальные алгоритмы, которые анализируют более 160 "точек оценки" заемщика, включая даже такие нестандартные точки оценки как социальные сети и потребительские предпочтения заемщика. В отличии от многих сервисов, позволяющих взять кредит онлайн, сервис CashUp достаточно часто предоставляет своим постоянным клиентам беспроцентные займы (большая часть сервисов использует беспроцентный займ как "приманку" для первого кредита, оформленного на сайте).

Не только про кредиты онлайн…

В свое время сервис CashUp пошел на достаточно нелогичный поступок с точки зрения финансового сервиса - начал выдавать беспроцентные кредиты для своих постоянных заемщиков. Подобный "невыгодный" шаг оправдался в долгосрочной перспективе. Кредитный сервис CashUp эффективно удерживает своих постоянных клиентов, которые не переключаются на другие кредитные сервисы.

Сейчас руководство сервиса CashUp активно развивает новую эксклюзивную возможность для своих клиентов. Изучив проблематику своих клиентов из различных регионов Украины руководство сервиса теперь предоставляет возможность найти подработку, которая позволит взять кредит онлайн и отработать его на одном из сервисов-партнеров CashUp. Таким образом CashUp позволяет своим клиентам не только решить краткосрочные финансовые трудности с помощью оперативного займа, но и найти новую работу или сменить сферу деятельности.

По словам сотрудников сервиса CashUp такой подход обусловлен тем, что ключевая миссия сервиса CashUp - решать финансовые проблемы и затруднения своих клиентов. В этой связи сервис берет на себя и ряд социальных функций ключевой из которых является помощь с поиском подработки для тех клиентов, которые испытывают временные финансовые проблемы.