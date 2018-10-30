Вавилонская цивилизация - одна из древнейших в истории человечества. Ее представители руководствовались астрологическим гороскопом, годовой цикл которого состоит из 36 деканов, и каждому декану покровительствует одна из семи планет спектра.

Вавилонские астрологи заметили, что люди, рожденные под влиянием определенной планеты, хотя и в разное время года, имеют очень много общего, гораздо больше, чем представители одного знака созвездия.

Именно декан рождения оказывает на человека наибольшее влияние: он дает детальную расшифровку состояния Солнца. Планета-управитель декана и ведет каждого по жизни, определяет сущность и предназначение человека, передает Interesno.

Солнце

с 10 января по 20 января с 1 апреля по 11 апреля с 12 июня по 22 июня с 23 августа по 3 сентября с 2 ноября по 12 ноября

Человек, рожденный под влиянием Солнца, должен заниматься бизнесом , быть лидером , никогда не отказываться от ответственности, от власти .

, быть , никогда . Он не может подчиняться другим: это полностью противоречит его природе. Если же он попытается уйти от собственной судьбы, ничего хорошего не получится.

Луна

с 10 февраля по 20 февраля с 1 мая по 11 мая с 13 июля по 23 июля с 23 сентября по 3 октября с 2 декабря по 12 декабря

Люди Луны - это министры, заместители, великолепные исполнители . Им нужно сознательно выбирать вторые роли .

. Им нужно сознательно . Высокий уровень интуиции позволяет лунным людям быстро находить верные решения и держаться в стороне от "линии огня".

Марс

с 1 января по 10 января с 11 марта по 1 апреля с 1 июня по 12 июня с 13 августа по 23 августа с 23 октября по 2 ноября

Под влиянием Марса рождаются волевые, активные люди . Они легко решают конфликтные ситуации - как нетрудно догадаться, силовыми методами. Им необходима дисциплина, четкое видение цели

. Они легко решают конфликтные ситуации - как нетрудно догадаться, силовыми методами. Им необходима дисциплина, четкое видение цели Среди подопечных Марса много спортсменов, военных, спасателей, пожарных, представителей силовых структур. Иногда эти люди становятся жесткими руководителями, кризисными менеджерами.

Меркурий

с 30 января по 10 февраля с 21 апреля по 1 мая с 2 июля по 13 июля с 13 сентября по 23 сентября с 22 ноября по 2 декабря

Рожденные под сенью Меркурия обладают живым умом и мобильностью . Их стихия - коммуникации любого рода, работа с информацией.

и . Их стихия - коммуникации любого рода, работа с информацией. Эти люди прирожденные писатели, журналисты, маркетологи, аналитики, коммерсанты (но, как правило, не владельцы бизнеса, а посредники), торговые агенты.

Юпитер

с 22 декабря - 1 января с 1 марта - 11 марта с 21 мая - 1 июня с 2 августа - 13 августа с 13 октября - 23 октября

Родившиеся во время Юпитера - прирожденные администраторы , чиновники , юристы . Их жизненная задача - сохранение порядка, стабильности. эти люди часто находят себя в правовых структурах, социальной работе.

, , . Их жизненная задача - сохранение порядка, стабильности. эти люди часто находят себя в правовых структурах, социальной работе. Отдельно отмечается, что из таких людей них получаются отличные организаторы праздников.

Венера

20 января - 30 января 11 апреля - 21 апреля 22 июня - 2 июля 3 сентября - 13 сентября 12 ноября - 22 ноября

Родившиеся под знаком Венеры - творческие натуры . Они могут заниматься искусством, модой, работать в индустрии красоты, в медицине, ресторанном или шоу-бизнесе.

. Они могут заниматься искусством, модой, работать в индустрии красоты, в медицине, ресторанном или шоу-бизнесе. Венера - планета женщин и если мужчина рожден под покровительством Венеры, женщины всегда будут оказывать на него сильное влияние.

Сатурн

с 20 февраля по 1 марта с 11 мая по 21 мая с 23 июля по 2 августа с 3 октября по 13 октября с 12 декабря по 22 декабря

Среди родившихся под знаком Сатурна много строителей , архитекторов , фермеров , работников бюджетной сферы .

, , , . Нередко жизнь человека, родившегося в периоды Сатурна, состоит из нескончаемой череды проблем, потому, что люди не понимают сути этой суровой планеты: Сатурн призывает к аскетизму и ограничениям - и если принять это как данность и сознательно держать себя в ежовых рукавицах, можно достичь невероятных высот.

Схожий по своей точности гороскоп существовал и в древней Индии: он учитывал не только положение Солнца, но "Лунную стоянку", согласно которой Луна может занимать 27 основных позиций-накшатр.