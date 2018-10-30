Гороскоп древнего Вавилона: узнайте свой знак зодиака [ Редактировать ]
Вавилонская цивилизация - одна из древнейших в истории человечества. Ее представители руководствовались астрологическим гороскопом, годовой цикл которого состоит из 36 деканов, и каждому декану покровительствует одна из семи планет спектра.
Вавилонские астрологи заметили, что люди, рожденные под влиянием определенной планеты, хотя и в разное время года, имеют очень много общего, гораздо больше, чем представители одного знака созвездия.
Именно декан рождения оказывает на человека наибольшее влияние: он дает детальную расшифровку состояния Солнца. Планета-управитель декана и ведет каждого по жизни, определяет сущность и предназначение человека, передает Interesno.
Солнце
- с 10 января по 20 января
- с 1 апреля по 11 апреля
- с 12 июня по 22 июня
- с 23 августа по 3 сентября
- с 2 ноября по 12 ноября
- Человек, рожденный под влиянием Солнца, должен заниматься бизнесом, быть лидером, никогда не отказываться от ответственности, от власти.
- Он не может подчиняться другим: это полностью противоречит его природе. Если же он попытается уйти от собственной судьбы, ничего хорошего не получится.
Луна
- с 10 февраля по 20 февраля
- с 1 мая по 11 мая
- с 13 июля по 23 июля
- с 23 сентября по 3 октября
- с 2 декабря по 12 декабря
- Люди Луны - это министры, заместители, великолепные исполнители. Им нужно сознательно выбирать вторые роли.
- Высокий уровень интуиции позволяет лунным людям быстро находить верные решения и держаться в стороне от "линии огня".
Марс
- с 1 января по 10 января
- с 11 марта по 1 апреля
- с 1 июня по 12 июня
- с 13 августа по 23 августа
- с 23 октября по 2 ноября
- Под влиянием Марса рождаются волевые, активные люди. Они легко решают конфликтные ситуации - как нетрудно догадаться, силовыми методами. Им необходима дисциплина, четкое видение цели
- Среди подопечных Марса много спортсменов, военных, спасателей, пожарных, представителей силовых структур. Иногда эти люди становятся жесткими руководителями, кризисными менеджерами.
Меркурий
- с 30 января по 10 февраля
- с 21 апреля по 1 мая
- с 2 июля по 13 июля
- с 13 сентября по 23 сентября
- с 22 ноября по 2 декабря
- Рожденные под сенью Меркурия обладают живым умом и мобильностью. Их стихия - коммуникации любого рода, работа с информацией.
- Эти люди прирожденные писатели, журналисты, маркетологи, аналитики, коммерсанты (но, как правило, не владельцы бизнеса, а посредники), торговые агенты.
Юпитер
- с 22 декабря - 1 января
- с 1 марта - 11 марта
- с 21 мая - 1 июня
- с 2 августа - 13 августа
- с 13 октября - 23 октября
- Родившиеся во время Юпитера - прирожденные администраторы, чиновники, юристы. Их жизненная задача - сохранение порядка, стабильности. эти люди часто находят себя в правовых структурах, социальной работе.
- Отдельно отмечается, что из таких людей них получаются отличные организаторы праздников.
Венера
- 20 января - 30 января
- 11 апреля - 21 апреля
- 22 июня - 2 июля
- 3 сентября - 13 сентября
- 12 ноября - 22 ноября
- Родившиеся под знаком Венеры - творческие натуры. Они могут заниматься искусством, модой, работать в индустрии красоты, в медицине, ресторанном или шоу-бизнесе.
- Венера - планета женщин и если мужчина рожден под покровительством Венеры, женщины всегда будут оказывать на него сильное влияние.
Сатурн
- с 20 февраля по 1 марта
- с 11 мая по 21 мая
- с 23 июля по 2 августа
- с 3 октября по 13 октября
- с 12 декабря по 22 декабря
- Среди родившихся под знаком Сатурна много строителей, архитекторов, фермеров, работников бюджетной сферы.
- Нередко жизнь человека, родившегося в периоды Сатурна, состоит из нескончаемой череды проблем, потому, что люди не понимают сути этой суровой планеты: Сатурн призывает к аскетизму и ограничениям - и если принять это как данность и сознательно держать себя в ежовых рукавицах, можно достичь невероятных высот.
Схожий по своей точности гороскоп существовал и в древней Индии: он учитывал не только положение Солнца, но "Лунную стоянку", согласно которой Луна может занимать 27 основных позиций-накшатр.
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