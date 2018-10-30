30 октября в Израиле в результате ДТП погибли 8 человек, из них 6 детей. Об этом сообщает newsru.co.il.

Как сообщается, авария произошла сегодня после полудня - на 90-й трассе на побережье Мертвого моря столкнулись минибус и джип Toyota Land Cruiser.

Отмечается, что в минибусе на момент аварии находились восемь человек, в результате столкновения автомобиль загорелся, все находившиеся в нем люди погибли.

"Парамедики объявили о гибели восьми человек в сгоревшем автомобиле. Среди погибших шесть детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что пассажиры Toyota - 52-летняя женщина и 12-летняя девочка получили травмы средней тяжести, водитель отделался легкими травмами.

Напоминаем, что ранее в Пакистане автобус сорвался в пропасть.