Усиление репрессий в Крыму: в МИД Украины резко отреагировали [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест против очередного усиления репрессий со стороны России в отношении граждан Украины на временно оккупированной территории АР Крым, говорится в заявлении ведомства.
Заявление прозвучало, в частности, на фоне использования Россией антитеррористического законодательства для преследования правозащитной деятельности на оккупированных украинских территориях.
"27 октября российские силовики ворвались на заседание объединения "Крымская солидарность" и препятствовали его проведению. Упреки адвокату Эдема Семедляеву, правозащитницы Лили Гемеджи и координатору "Крымской солидарности" Дилявер Меметов в нарушении антитеррористического и анти-экстремистского законодательства является очередной попыткой запугивания", - говорится в заявлении.
Также украинское ведомство заявляет о недопустимости намерений оккупационной власти передать собственность Меджлиса крымскотатарского народа "Духовному управлению мусульман Крыма", которое управляется Россией. Отмечается, что это является продолжением целенаправленной дискриминационной политики оккупационных властей в отношении крымских татар.
В МИД Украины потребовали от России немедленного прекращения преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.
Ранее, в октябре, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина создала группировку войск на крымском направлении.
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