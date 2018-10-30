В МИД выступили с заявлением. Фото: mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест против очередного усиления репрессий со стороны России в отношении граждан Украины на временно оккупированной территории АР Крым, говорится в заявлении ведомства.

Заявление прозвучало, в частности, на фоне использования Россией антитеррористического законодательства для преследования правозащитной деятельности на оккупированных украинских территориях.

"27 октября российские силовики ворвались на заседание объединения "Крымская солидарность" и препятствовали его проведению. Упреки адвокату Эдема Семедляеву, правозащитницы Лили Гемеджи и координатору "Крымской солидарности" Дилявер Меметов в нарушении антитеррористического и анти-экстремистского законодательства является очередной попыткой запугивания", - говорится в заявлении.

Также украинское ведомство заявляет о недопустимости намерений оккупационной власти передать собственность Меджлиса крымскотатарского народа "Духовному управлению мусульман Крыма", которое управляется Россией. Отмечается, что это является продолжением целенаправленной дискриминационной политики оккупационных властей в отношении крымских татар.

В МИД Украины потребовали от России немедленного прекращения преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее, в октябре, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина создала группировку войск на крымском направлении.