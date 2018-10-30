Как защитить детей от гриппа: советы медиков [ Редактировать ]
Для профилактики гриппа детей следует вакцинировать, следить за их гигиеной, а также ограничивать контакты с больными людьми. Об этом сообщила доцент кафедре детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца Людмила Палатная, сообщает УНН.
"Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины для профилактики гриппа: "Ваксигрип" французской компании "Санофи", а также "Джиси Флю"- корейского производителя. Эти вакцины имеют антигены против актуальных штаммов вируса гриппа, которые в сезоне 2018-2019 годов будут циркулировать в Украина. Это вирус гриппа А Мичиган Н1N1, а Сингапур Н3N2 и вирус В Колорадо. В вакцину "Ваксигрип" еще входит вирус В Пхукет", - отметила медик.
По ее словам, вакцина "Ваксигрип" разрешена взрослым и детям от 3 лет. Ее вводят одинаково - и взрослым, и детям в предплечье по 5 мл. Вакцина "Джиси Флю" применяется для детей от 6 месяцев. Для возраста до 3 лет следует вводить 0,25 мл (пол дозы). Остальных категориях делается прививка с полной дозы. При этом Палатная уточнила, что вакцины имеют противопоказания - их не следует применять пациентам с повышенной чувствительностью к компонентам препаратов, в частности к куриному белку.
Для остальных категорий вакцины показаны - особенно они нужны тем, кто входит в группу риска: дети раннего возраста (до 3 лет), больные ожирением, люди с хроническими болезнями легких, сердца, больные сахарным диабетом, с неврологическими заболеваниями, пациенты хосписов и тяжелобольные.
"За рубежом прививают с повышенной температурой до 38 градусов, мы делаем прививки только здоровым детям, без температуры, после осмотра врача", - добавила Палатная.
Для профилактики гриппа среди детей врач посоветовала, по возможности, избегать мест массового скопления людей ограничить контакты с больными, применять масочный режим при контактах с больными детьми или взрослыми.
Врач-педиатр Анна Кузева также посоветовала в период эпидемии применять аромалампу - зажигать в комнате, где находятся дети, добавляя аромамасла с антибактериальным и противовирусным действием - хвойные (кедр, сосна, пихта и т.д.), эвкалипт, лаванда, шалфей, чайное дерево, розмарин.
Кроме того, по ее словам, для профилактики можно применять и ингаляции - хорошую противовирусное действие имеет, в частности, аминокапроновая кислота (АКК). Ее раствор можно закапывать в нос или заливать в нибулайзер для ингаляций. Впрочем, перед применением препарата следует все же проконсультироваться с врачом, чтобы избежать нежелательного побочного действия и реакций.
При этом Кузева подчеркнула, что не следует забывать и про "элементарные" методы профилактики - частое мытье рук, промывания носа, регулярное проветривание помещения и влажная уборка в доме.
Напоминаем, что количество заболевших гриппом в Киеве резко выросло.
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