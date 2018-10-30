Семеро граждан Украины, членов экипажа судов "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которых незаконно удерживали в оккупированном Крыму, вернулись в Украину.

"Сейчас они уже направляются домой. Речь идет о трех членах экипажа судна "ЯМК-0041": Сергее Калиниченко, Олеге Блоке и Руслане Скрипнике и четырех членов экипажа судна "ЯОД 21-05" Александре Лисенюке, Геннадие Онгурове, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко", - написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, с мая офис уполномоченного работал над возвращением моряков: у них отобрали паспорта, что делало невозможным возвращение украинцев домой.

"Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в ​​Крыму, никто не удерживал", - подчеркнула Денисова.

Сообщение Денисовой прозвучало на фоне сообщений российских СМИ, что, якобы, семь моряков с судна "Норд" обменяли на семь украинских.

Украинское судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у западного побережья оккупированного Крыма за якобы незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого возбуждено уголовное дело.

В июле Людмила Денисова обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа российского судна "Норд" на украинских моряков рыболовецкого судна "ЯМК-0041".