"Не обмен": украинские моряки вернулись из Крыма [ Редактировать ]
Семеро граждан Украины, членов экипажа судов "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которых незаконно удерживали в оккупированном Крыму, вернулись в Украину.
"Сейчас они уже направляются домой. Речь идет о трех членах экипажа судна "ЯМК-0041": Сергее Калиниченко, Олеге Блоке и Руслане Скрипнике и четырех членов экипажа судна "ЯОД 21-05" Александре Лисенюке, Геннадие Онгурове, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко", - написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
По ее словам, с мая офис уполномоченного работал над возвращением моряков: у них отобрали паспорта, что делало невозможным возвращение украинцев домой.
"Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал", - подчеркнула Денисова.
Сообщение Денисовой прозвучало на фоне сообщений российских СМИ, что, якобы, семь моряков с судна "Норд" обменяли на семь украинских.
Украинское судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у западного побережья оккупированного Крыма за якобы незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого возбуждено уголовное дело.
В июле Людмила Денисова обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа российского судна "Норд" на украинских моряков рыболовецкого судна "ЯМК-0041".
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