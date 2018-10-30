Освітній бунт. У Каневі на Черкащині викладачі 5-ти шкіл перекрили дороги через мільйонні заборгованості із зарплат. Зароблених грошей викладачі не бачили ще з серпня, а місцеві чиновники не квапляться їх виплачувати.

Під час канікул викладач хімії Любов Мартинюк на робочому місці. Готується до майбутніх занять, заповнює заявки на олімпіади, "підтягує хвости". Каже, зі шкільним життям у неї все гаразд, а от особисте - летить шкереберть. Уже третій місяць досвідчений педагог працює фактично без зарплати.

"Мій гаманець не зовсім пустий. Канів маленьке містечко і я ходжу пішки. У мене зараз хворіє чоловік і я мушу зайти, і купити йому хоч би кефірчику", - розповідає Любов Мартинюк, викладач хімії канівської гімназії.

У такій ситуації опинилися 240 учителів п'яти канівських шкіл. Кажуть: куди тільки не звертались аби вирішити проблему. Проте допомоги так і не отримали. У відчаї педагоги вдалися до радикальних заходів - сьогодні зранку перекрили всі виїзди з райцентру. За лічені хвилини на виїздах із Канева утворюються величезні затори. Хтось підтримує протестувальників, підбадьорює, але здебільшого люди не розуміють таких методів.

"Я за то, чтоб они протестовали - им тоже кушать хочеться на сегодняшний день, но это ж не форма, не решение вопроса".

Окрім очільника канівського відділу освіти, ніхто з міських керівників на акцію не приїхав. Чиновниця каже: про проблему недофінансування знали ще на початку року - міська освіта недоотримала цільової державної субвенції на понад сім мільйонів гривень. Ці кошти розраховують за формулою - "гроші ходять за дитиною", однак, на її думку, вона не досконала.

"Формула не передбачає поділ дітей на групи, формула не передбачає до сьогоднішнього дня оплату на інклюзію, а в Каневі вже два роки інклюзія". Формула не передбачає кількість груп продовженого дня. В одному місті їх менше, а у нас у відсотковому співвідношенні більше", - розповідає Надія Голда, керівник відділу освіти канівської міської ради.

А от в обласному управлінні освіти причину заборгованості називають зовсім іншу. Пояснюють: подібна ситуація з недофінансуванням цільової субвенції скрізь по області - нестача 90 мільйонів гривень. Майже повністю її перекрили за рахунок економії та субвенцій з місцевих бюджетів. Утім, Канів чомусь залишився осторонь.

"Вони мали або привести, або мережу освітню відповідно до вимог цих коштів, бо нема більше грошей, або добавити з місцевого бюджету, так як зробили їхні колеги. кругом така проблема, але вони цього не робили", - говорить Валерій Данилевський, керівник управління освіти і науки черкаської ОДА.

Для погашення заборгованості перед канівськими учителями область відшукала 3,5 мільйони гривень - це кошти, які заощадили в інших районах. Та навряд чи їх вистачить до кінця року. Тому управління освіти вже звернулося до уряду з проханням довиділити необхідну суму.