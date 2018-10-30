Про ситуацію на Донбасі говоритиме сьогодні Радбез ООН. На відкрите засідання рада збереться з ініціативи України.

Вітчизняне МЗС уже закликало міжнародних партнерів у Радбезі тиснути на Росію, адже окупанти планують провести на Донбасі так звані "позачергові вибори".

Раніше в ЄС заявили, що псевдо-голосування на території ОРДЛО суперечитиме мінським домовленостям і лише ускладнить врегулювання ситуації. Українська сторона також планує обговорити питання порушення прав людини в окупованому Криму та російські провокації в Азовському морі.