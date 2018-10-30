На Донбасі знищили бойовика [ Редактировать ]
Один український боєць був поранений протягом минулої доби. Це сталося, коли ворог обстрілював позиції українського війська в районі Станиці Луганської. Загалом, російсько-окупаційні війська упродовж доби здійснили 20 обстрілів.
Вогонь вели переважно з гранатометів та стрілецької зброї. Найбільше вогневих атак на Маріупольському напрямку. Неспокійно на півдні Донеччини було й сьогодні - окупанти обстрілювали Павлопіль та Опитне.
Українська розвідка повідомила про одного ліквідованого та двох поранених бойовиків.
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