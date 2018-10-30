Протидія російській агресії в Азовсько-Чорноморському регіоні. Саме така мета постала перед управлінням морської охорони, що створене на базі прикордонної служби України. Програму розвитку нового відомства на найближчі три роки презентували сьогодні в Одесі. Деталі нового плану - далі в матеріалі моїх колег.

В Одесі зібралися представники десятка країн та міжнародних організацій. Обговорюють - як допомогти Україні зміцнити морські кордони. Приводом стало загострення ситуації в Азовському та Чорному морях. Держприкордонслужба навіть створила окремий підрозділ - Регіональне управління морської охорони: для захисту акваторії від Ізмаїла до Маріуполя.

"Загони, які раніше входили до складу регіональних управлінь, морські загони. Сьогодні їх об'єднали, вивели в одне управління, яке займається безпосередньо тільки морською охороною", - заявив Петро Цигикал, голова Державної прикордонної служби України.

Керівник нового відомства - Олег Костур. Каже: агресивні протиправні дії з боку Росії в наших акваторіях останнім часом почастішали. Навіть у цілковито економічних зонах України. Це блокування торговельного флоту у Керченській протоці, незаконні перевірки риболовецьких суден та інше.

"Також ми очікуємо можливість дії диверсійно-розвідувальних груп, які буде направлено на знищення критичної морської інфраструктури України", - говорить Олег Костур, керівник Регіонального управління морської охорони Держприкордонслужби України.

Контр-адмірал зазначає: у російських прикордонників у регіоні понад півтори сотні сучасних кораблів та катерів. В українських - удвічі менше. До того ж, більшість давно відслужили термін експлуатації.

"Ми потребуємо відновлення технічного стану до сучасних вимог наших кораблів та катерів. Проведення їх глибокої модернізації", - заявив Олег Костур, керівник Регіонального управління морської охорони Держприкордонслужби України.

Співорганізатор конференції - Посольство США в Україні. Дипломати кажуть: Штати готові надати допомогу. Зокрема, у професійній підготовці екіпажів.

"Щоб ви розуміли: кораблі потребують також матеріально-технічного обслуговування та забезпечення. Тут треба дотримуватися певного балансу. Тому ми розглядаємо можливість надання допомоги Україні у контексті тих речей, які на даний момент не передбачені українським бюджетом", - говорить Джейсон Джонс, керівник Програми з питань експортного контролю Посольства США в Україні.

До цієї співпраці Сполучені Штати збираються залучати партнерів і з інших країн. Саме для цього, і скликана нинішня зустріч. Програма розвитку нового управління морської охорони розрахована на три роки. Базуватиметься відомство в Одесі.