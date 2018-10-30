Стівен Кінг випустив новий роман [ Редактировать ]
Новий шедевр від короля жахів. Напередодні Геловіну Стівен Кінг випустив черговий роман. Книжка під назвою "Висота" - одна з найменших за обсягом у доробку автора: заледве півтори сотні сторінок.
Сюжет розвивається довкола хвороби головного героя, який втрачає вагу, однак ззовні не змінюється.
71-річний Стівен Кінг написав понад 50 романів, які продаються мільйонними тиражами в усьому світі, чимало з них стали шедеврами кінематографа.
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