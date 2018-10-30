Трамп скасує громадянство США за народженням [ Редактировать ]
Дональд Трамп скасує громадянство США за народженням. Про це Трамп заявив в інтерв'ю американському виданню Axios.
За словами господаря Білого дому, для цього не потрібно вносити правки до Конституції, а буде достатньо президентського указу.
Таким чином, Дональд Трамп планує скасувати порядок, за яким Сполучені Штати автоматично надають громадянство дітям нелегалів або негромадян, народженим на території США.
по теме
Две женщины впервые выносили одного ребенка
Впервые в истории медицины две женщины выносили один и тот же плод
Стрельба в синагоге в США: Трамп сделал жесткое заявление
Преступники, открывающие стрельбу в церквях и храмах, заслуживают смертной казни
Бомбы по почте: Трамп пообещал "серьезное расследование"
Президент США Дональд Трамп пообещал серьезное расследование по делу самодельных бомб, которые были отправлены семье экс-президента Билла Клинтона, бывшему президенту Бараку Обаме, а также другим демократическим чиновникам
Рассылка бомб в США: в Белом доме сделали заявление
У Дональда Трампа высказались по поводу закладки взрывных устройств и отправление подозрительных пакетов экс-президентам США Клинтону и Обаме
"Караван мігрантів": тисячі нелегалів наблизилися до кордону США
Чимало біженців потерпають від зневоднення та кишкових інфекцій - вони у дорозі вже декілька днів