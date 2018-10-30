Дональд Трамп скасує громадянство США за народженням. Про це Трамп заявив в інтерв'ю американському виданню Axios.

За словами господаря Білого дому, для цього не потрібно вносити правки до Конституції, а буде достатньо президентського указу.

Таким чином, Дональд Трамп планує скасувати порядок, за яким Сполучені Штати автоматично надають громадянство дітям нелегалів або негромадян, народженим на території США.