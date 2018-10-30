Масштабний поліційний рейд у Барселоні. Правоохоронці заарештували 55 осіб, причетних до торгівлі людьми та наркотиками. Обшук провели напередодні у так званих "героїнових квартирах" у центральних районах міста.

У спецоперації брали участь понад 800 силовиків. Рейду передувало дворічне розслідування торгівлі наркотиками. Після чого суд санкціонував оперативні дії в понад 40-ка приміщеннях.

Серед затриманих в основному домініканці. Обшук став найбільшим в історії міста.