У Барселоні затримали торгівців людьми [ Редактировать ]
Масштабний поліційний рейд у Барселоні. Правоохоронці заарештували 55 осіб, причетних до торгівлі людьми та наркотиками. Обшук провели напередодні у так званих "героїнових квартирах" у центральних районах міста.
У спецоперації брали участь понад 800 силовиків. Рейду передувало дворічне розслідування торгівлі наркотиками. Після чого суд санкціонував оперативні дії в понад 40-ка приміщеннях.
Серед затриманих в основному домініканці. Обшук став найбільшим в історії міста.
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