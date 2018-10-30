У ФБР відмовляються називати будь-кого із цього переліку

Підозрюваний у розсиланні пакунків із вибухівкою - фанат Трампа Сезар Сайок планував убити понад сотню людей. В особистих речах чоловіка правоохоронці знайшли список їхніх імен. Про це повідомляє Los Angeles Times із посиланням на джерела у спецслужбах.

У ФБР відмовляються називати будь-кого із цього переліку. Однак застерігають, що деякі посилки з вибуховими пристроями досі можуть перебувати в поштовій системі США.

Нагадаю, минулого тижня американські спецслужби перехопили 12 пакунків із саморобними бомбами. Вони були надіслані усім критикам та опонентам Дональда Трампа. Одна, зокрема, надійшла на адресу офісу каналу CNN. Серед адресатів також опинилися подружжя Клінтонів, Барак Обама, мільярдер Джордж Сорос, колишній віце-президент Джо Байден та екс-директор ЦРУ Джон Бреннан.