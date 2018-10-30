Тайфун "Юту" дістався філіппінських островів [ Редактировать ]
Тайфун "Юту" дістався філіппінських островів. Понад десять тисяч місцевих жителів довелося евакуювати з прибережних районів на півночі.
Швидкість вітру сягає ста сорока кілометрів, з поривами - до двохсот тридцяти. Стихія зносить дахи будинків та викорчовує дерева. Тайфун загрожує затопленнями та зсувами ґрунту.
Інформації про постраждалих чи загиблих, на щастя, немає. "Юту" - вісімнадцятий тайфун на Філіппінах від початку цього року.
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