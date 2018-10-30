Італія тоне під зливами, а до Іспанії у жовтні прийшла зима. У зоні ризику й французький острів Корсика. На нього насувається шторм найвищого рівня небезпеки. Більше дивіться далі у сюжеті.

Від холоднечі і заметілі потерпає Іспанія. Без світла там залишилися вже понад 50 тисяч будинків. Чи не найбільше стихія вдарила по північному регіону Астурія. Там снігом завалило автомобільні та залізничні шляхи. Стовпчик термометра хоч і не опускався нижче нуля - дощ та мокрий сніг не припиняються уже кілька днів.

Як то кажуть, якщо сніг пішов у жовтні - буде тепер падати сім місяців.

Позавчора було плюс 25, а тепер ось - сніг.

Різкі кліматичні зміни відчули й жителі провінції Луго в Галісії. Звернення до екстрених служб упродовж останньої доби надходили понад сотню разів. Усі - через знеструмлення, дорожні аварії чи падіння дерев.

А Італію накрив сильний буревій та зливи. Через негоду загинули вже семеро людей. Здебільшого - унаслідок падіння дерев, які викорчовує потужний вітер. Його пориви подекуди сягали 130-ти кілометрів за годину. Негода здебільшого накрила північні регіони. Найвищий рівень небезпеки оголосили у 6-ти з них: Лігурії, Ломбардії, Фріулі, Венето, Тренто та Абруццо. Там зачинені сотні навчальних закладів. Венеція, зокрема, затоплена на 75 відсотків.

Місто, що пронизане каналами, через погодні умови часто зазнає підтоплень, але нинішній рівень води - вкрай високий. За даними міської статистичної служби, він є найвищим із листопада 2012 року.

Під ударом стихії опинився і французький острів Корсика - на нього теж насувається потужний буревій. Про це повідомила метеорологічна служба країни. Шторму вже присвоїли "червоний" рівень небезпеки. Там очікують пориви вітру - до 160 кілометрів за годину. Місцеві жителі готуються до негоди - щільно зачиняють вікна, а дехто вирішив на певний час залишити територію острова. Влада просить людей не виходити з помешкань без нагальної потреби.