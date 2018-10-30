30 октября в возрасте 87 лет скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.

"Для моего поколения и поколения моих родителей жизнь в городе Киеве невозможно представить без Давида Черкасского. Это человек, которого любили все", - написал его друг, композитор и шоумен Владимир Быстряков в Facebook.

Давид Черкасский скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.

Среди его режиссерских работ - 14 картин, среди которых: "Остров сокровищ", "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и другие.

В 2010 году Давиду Черкасскому было присвоено звание Народного артиста Украины.

Несколькими днями ранее в Москве скончался знаменитый актер Николай Караченцов.