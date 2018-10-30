На Донбассе ранили украинских военных [ Редактировать ]
30 октября в ходе боевых действий на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения.
Боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм опорные пункты вблизи Луганского, Авдеевки, Песков и Ломакиного. В двух случаях, неподалеку Авдеевки и Опытного, фиксировался прицельный огонь из вооружения вражеских БМП, сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
"Позиции неподалеку Марьинки, Павлополя и Лебединского попали под огневое воздействие из стрелкового оружия. Обороняющиеся подразделения предпринимали активные меры для прекращения огневой активности врага", - говорится в сообщении.
До этого на Донбассе боевики атаковали с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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