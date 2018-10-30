Умер Давид Черкасский: лучшие фильмы режиссера (видео) [ Редактировать ]
30 октября в Киеве скончался легендарный украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.
На его работах выросло не одно поколение. В своих фильмах Черкасский совмещал в кадре мультипликацию и игровые съемки: начиная с настоящего моря, по которому плавают герои "Приключений капитана Врунгеля", заканчивая сочетанием живых актеров и рисованных персонажей в "Острове сокровищ".
Черкасский делал трехмерные "пролеты", имитирующие панорамирование в художественном кино, создавая такой эффект, словно камера летает вокруг персонажей.
"Только лет пятнадцать назад такие фокусы с "трехмерным пространством" получили распространение в мультипликации, причем исключительно за счет 3D-технологий", - комментировал критик Максим Депутатов в портале "Крупный план" еще в 2006 году.
Среди известнейших работ Давида черкасского следующие:
"Остров Сокровищ" (1986-1988 годы)
Мультипликационные сцены фильма перемежаются с музыкальными номерами и игровыми сценами, снятыми с участием актеров:
"Приключения капитана Врунгеля" (1976-1979 года)
Мультфильм создан с использованием техник перекладки и рисованной мультипликации, и наполнен пародиями-отсылками ко многим известным на то время фильмам:
"Доктор Айболит" (1984-1985 годы)
Мультфильм озвучивали такие легендарные артисты, как Зиновий Гердт, Мария Миронова, Всеволод Абдулов, Семен Фарада, Сергей Юрский и другие:
Давид Черкасский скончался в возрасте 87 лет спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.
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