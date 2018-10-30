Инструкторы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) провели учения на берегу Азовского моря в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба пограничников.

Учения были посвящены противодесантной обороне. Подразделения переняли у инструкторов уникальный опыт, которые те получили во время сдерживания вооруженной агрессии на Донбассе, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники отрабатывали реальные тактические эпизоды по обнаружению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, которые пытаются захватить объекты транспортной инфраструктуры и получить данные о глубине и построении обороны украинских сил.

Также были отработаны стрельбы из разных видов оружия, а также использование вооружения боевых машин в дневное и ночное время.

Тем временем армия Украины укрепилась на берегу Азовского моря.