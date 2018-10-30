На берегу Азовского моря провели боевые учения (фото) [ Редактировать ]
Инструкторы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) провели учения на берегу Азовского моря в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба пограничников.
Учения были посвящены противодесантной обороне. Подразделения переняли у инструкторов уникальный опыт, которые те получили во время сдерживания вооруженной агрессии на Донбассе, сообщает пресс-служба ГПСУ.
Пограничники отрабатывали реальные тактические эпизоды по обнаружению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, которые пытаются захватить объекты транспортной инфраструктуры и получить данные о глубине и построении обороны украинских сил.
Также были отработаны стрельбы из разных видов оружия, а также использование вооружения боевых машин в дневное и ночное время.
Тем временем армия Украины укрепилась на берегу Азовского моря.
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