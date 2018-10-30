Пішов з життя видатний український мультиплікатор Давид Черкаський [ Редактировать ]
Пішов з життя видатний український мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський. Про трагічну новину повідомив на своїй сторінці у Facebook його близький друг Олександр Меламуд.
За його словами, Черкаський помер у лікарні через два місяці після інсульту. У серпні режисеру виповнилось 86 років. За свою кар'єру Черкаський зняв 14 анімаційних стрічок. Найвідомішими стали його мультфільми "Пригоди капітана Врунгеля", "Доктор Айболить" і "Острів скарбів".
Режисер також постійно брав участь у гумористичній передачі "Золотий гусак".
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