Повернути переселенцям соціальний захист і право голосу. Такі вимоги висунули на Форумі, присвяченому проблемам цих людей.

Серед запрошених - представники сотень громадських організацій, правозахисники й нардепи. В "Опоблоці", зокрема, впевнені, що парламент має ухвалити низку соціально важливих законів.

"Начиная от права голоса, заканчивая издевательством - лишением пенсий, соцвыплат, сложнейшей процедурой прохождения КПП. Депутаты должны сформировать коалицию. За переселенцев, которых сегодня нужно защитить от войны. И двигаться в этом направлении", - заявила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційний блок".