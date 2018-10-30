Депутати повинні сформувати коаліцію для захисту прав переселенців - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Повернути переселенцям соціальний захист і право голосу. Такі вимоги висунули на Форумі, присвяченому проблемам цих людей.
Серед запрошених - представники сотень громадських організацій, правозахисники й нардепи. В "Опоблоці", зокрема, впевнені, що парламент має ухвалити низку соціально важливих законів.
"Начиная от права голоса, заканчивая издевательством - лишением пенсий, соцвыплат, сложнейшей процедурой прохождения КПП. Депутаты должны сформировать коалицию. За переселенцев, которых сегодня нужно защитить от войны. И двигаться в этом направлении", - заявила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційний блок".
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