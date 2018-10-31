На Волині гірники влаштували попереджувальну акцію [ Редактировать ]
Без зарплати сидять не лише вчителі. Так само три місяці не отримують грошей і шахтарі на Волині. Сьогодні гірники влаштували попереджувальну акцію в Нововолинську.
Працівники шахти №10 пройшли від підприємства до міськради. За дві години подолали близько 15 кілометрів. Борг перед гірниками сягнув семи з половиною мільйонів гривень. Якщо коштів не буде найближчими днями, шахтарі погрожують піти пішки до Києва.
"Вимоги в нас одні - це погашення заборгованості перед нашою шахтою і вирішення питання подальшого нашого існування. Тобто внесення змін до бюджету на 2019 рік. Друга наша дія - це підтримка шахтарів Лисичанська і взагалі всіх шахтарів, які зараз теж проводять акції", - заявив Роман Юзефович, голова первинної профспілки шахти №10 "Нововолинська".
"Ми почекаємо, доки до нас доєднаються інші верстви суспільства незадоволені всією ситуацією, яка складається навколо вугільної промисловості. Будемо намагатись далі вибивати гроші різними шляхами", - говорить Сергій Онопрієнко, працівник шахти №10 "Нововолинська".
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