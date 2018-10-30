А от запровадження енергоефективних технологій та монетизація субсидій завдання місцевої влади. Зробити це якнайшвидше в Київський області президент доручив новому губернатору Олександру Терещуку, якого представив сьогодні.

За словами глави держави, забезпечення людей субсидіями - першочергове питання для чиновника.

"Головне завдання, яке я ставлю новому голові ОДА - це захист людей в тому числі і соціальний. Ми не можемо допустити зниження рівня життя людей. Є проблеми із субсидіями - спростіть і нарахуйте, потім розберетесь. Ні в якому разі, не можна відмовити людині. Особливо, коли вона має законне право на це!", - заявив Петро Порошенко, президент України.