30 октября в федеральной тюрьме США был убит знаменитый бостонский гангстер Джеймс "Уайти" Балджер.

89-летний Балджер был найден мертвым в своей камере тюрьмы в Западной Вирджинии вскоре после того, как его перевели туда из тюрьмы Флориды, сообщает ВВС.

Балджер стал не просто печально известным преступником, а поистине легендарным: он вдохновил нескольких режиссеров на создание фильмов, основанных на истории его жизни - например, "Черная месса" с участием Джонни Деппа, и "Отступники", который получил премию "Оскар" за лучшую картину в 2006 году.

Гагстер был арестован в Калифорнии в 2011 году после 16 лет охоты на него и осужден в 2013 году за 11 убийств.

Администрации тюрем Западной Вирджинии и Флориды отказались комментировать, почему Балджера, который отбывал пожизненное заключение, перевели в другое учреждение.

Детали его смерти неизвестны, но представитель местного профсоюза работников тюрьмы Ричард Хелдрет сказал, что произошло "убийство".

"Это третье убийство за семь месяцев на нашем объекте. Мы недоукомплектованы, у нас около 40 офицеров", - сказал представитель профсоюза.

Ранее, в сентябре, Папа Римский призвал мафиози к раскаянию.