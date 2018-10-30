Опалювальний сезон стартував. Проте, тепло розкіш не для всіх. Жителі багатьох міст досі мерзнуть через заборгованість за опалення. Найбільші боржники за даними "Нафтогазу" - Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Волинська, Хмельницька, Донецька та Дніпропетровська області. А загальна сума боргу становить близько 24-х мільйонів гривень.

Втім, зима близько. І саме з її початком, тобто з 1 грудня "Нафтогаз" стає справжнім Володарем вентилів. Компанія-монополіст отримає право перекривати їх - навіть у морози, і навіть цілим регіонам.

Чиєю була ідея встановити такий температурний режим і чи не зашкалює градус - розбирався Даніїл Снісар.

Залишитися без тепла цієї зими - можуть села, міста й навіть цілі області. Попри гарантоване законодавством опалення в морози, НАК "Нафтогаз" почне позбавляти українців цього блага, навіть через несуттєву заборгованість. Усі фінансові питання переклали на облгази та місцеві комунальні підприємства.

""Нефтегаз" просто сказал: мы не хотим больше нести обязательства этих должников. Давайте перевалим их на распределительные газопоставляющие компании. На ваш прекрасный горгаз или облгаз, поставляющую компанию будут вешаться долги. Причем, по цене для промышленности", - говорить Дмитро Марунич, співголова фонду енергетичних стратегій.

Експерти кажуть: під тиском НАКу місцевим чиновникам доведеться відключати від опалення навіть окремі будинки, де є заборгованість за спожитий газ. Постраждати в цьому разі можуть і ті, хто справно сплачує за комунальні послуги. Під загрозою - в тому числі й об'єкти соціальної інфраструктури: школи, дитсадки та лікарні.

"Что касается ситуаций с отключениями. С точки зрения закона - они законны. С точки зрения Конституции Украины и того, что происходит в стране с таким подходом к собственным гражданам, лица, которые продуцируют такие правовые акты - не собираются в этой стране жить и не видят ее будущее", - говорить Ростислав Кравець, юрист.

Зелене світло на відключення українців від газу взимку - дав регулятор. НКРЕКП підказала газовому монополісту спосіб, у який можливо оминути законодавство.

"НАК "Нафтогаз-Украина", пожаловался в НКРЕКП, что газораспределяющие организации присылают проекты договоров, где запрещено отключать тепловые компании на период отопотильного сезона. На что НКРЕКП делает вывод - этого делать нельзя. Поэтому, необходимо заключить договора на подобного рода услуги", - говорить Валентин Землянський, експерт з питань енергетики.

Договори нового зразка з правкою про право на обмеження постачання блакитного палива взимку компанія надіслала контрагентам сьогодні електронною поштою. На офіційному сайті "Нафтогазу" про ці нововведення жодної інформації. Експерти побоюються: повна монополізація ринку НАКом призведе до бунту в регіонах.

"Я не сомневаюь, что подобное отключение может стать причиной довольно серьезных последствий. Никто не будет уже разбираться - кто виноват, кто там не заплатил за газ и откуда взялись долги", - говорить Ростислав Кравець, юрист.

За словами юристів - дію нових норм може припинити лише Конституційний суд.