Дональд Трамп планує скасувати право на видачу американського громадянства для дітей іноземців. Про це президент повідомив під час ефіру на місцевому телеканалі.

Він наголосив, що сьогодні США - єдина країна у світі, куди будь-хто може приїхати, щоб народити, і дитина автоматично стає громадянином на подальші 85 років. Такі переваги офіційно закріплені 14 поправкою до Конституції.

І наразі Трамп уже обговорює питання зі своїми радниками щодо внесення певних змін до законопроекту, який затвердили ще 1868-го року.