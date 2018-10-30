Президент США планує скасувати право на видачу американського громадянства [ Редактировать ]
Дональд Трамп планує скасувати право на видачу американського громадянства для дітей іноземців. Про це президент повідомив під час ефіру на місцевому телеканалі.
Він наголосив, що сьогодні США - єдина країна у світі, куди будь-хто може приїхати, щоб народити, і дитина автоматично стає громадянином на подальші 85 років. Такі переваги офіційно закріплені 14 поправкою до Конституції.
І наразі Трамп уже обговорює питання зі своїми радниками щодо внесення певних змін до законопроекту, який затвердили ще 1868-го року.
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