Європейське громадянство за 5 тисяч євро. Таку схему махінацій з документами розкрили правоохоронці в Болгарії. Кому, як і скільки паспортів продала - розкаже Олена Абрамович.

Тридцять-сорок фальшивих сертифікатів про болгарське походження за тиждень. Приблизно з такою інтенсивністю працювала схема, яку налагодили у болгарській міграційній службі. Довідка про те, що хоча б один із його предків був болгарином, дає право іноземцю отримати болгарське громадянство. І відповідно - й громадянство і право на роботу та життя у будь-якій країні ЄС. Тим, у кого немає родичів - фальшиві довідки продавали приблизно за 5 тисяч євро. І найактивнішими покупцями були, за даними слідства, українці, молдовани та румуни. Болгарська прокуратура затримала 20 осіб, задіяних у схемі.

"Йдеться про організовану злочинну групу, яка за хабарі здійснювала посадові злочини і махінації з документами. Я можу підтвердити, що затримано керівництво Державного агентства для болгар за кордоном, разом із головою, його заступником і секретарем", - заявляє Іван Гешев, заступник головного прокурора Болгарії.

Кількість охочих отримати болгарське громадянство зросла опісля приєднання Болгарії до ЄС у 2007 році. За останні 10 років правом натуралізації скористалися 115 тисяч осіб. І який відсоток нечесним шляхом - зараз вирахувати складно. Отримавши паспорт, іноземці рідко поселялися у Болгарії. Частіше шукали роботу у багатших країнах ЄС. Доказом є також свідчення перекладачів болгарської у Франції та Бельгії, які співпрацюють з поліцією. За їхніми словами, часто виявлялося, що підозрювані з болгарськими документами не володіли болгарською. Про те, що схемою користуються злочинці, говорили й раніше. Екс-глава болгарського Міністерства юстиції у березні повідомляла, що відхилила близько 60 заяв на натуралізацію, бо претенденти на громадянство були у міжнародній базі розшуку "Інтерпол".