Скільки за два дні втратила найбагатша людина світу? І в чому Адель перевершила Гаррі Поттера? Про це та інше в нашому огляді.

19 мільярдів доларів за два дні втратив засновник компанії Amazon Джеф Безос. Причина - падіння акцій компанії. Вони здешевіли після оприлюднення звіту про доходи інтернет-гіганта. Компанія заробила менше, ніж прогнозували. Утім, Джеф Безос і надалі залишається найбагатшою людиною світу. Його статки складають понад 128 мільярдів доларів.

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Співачка Адель втретє очолила рейтинг багатіїв британського шоу-бізнесу у віці до 30 років. Її статки оцінюють у 188 мільйонів доларів. На другому місці - актор і музикант Ед Ширан. На третьому - кіноактор Деніел Редкліф - зірка фільмів про Гаррі Поттера. До списку також потрапила виконавиця ролі Герміони - Емма Вотсон, учасники гурту One Direction і співак Сем Сміт.

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Прибирати за котом і платити за інтернет наказав еквадорський суд Джуліану Ассанжу. Засновник WikiLeaks уже 6 років живе в посольстві цієї країни в Британії, і на його утримання було витрачено 6 мільйонів доларів. Тож Ассанжу надали список побутових правил. Зокрема, він має сам оплачувати рахунки і підтримувати порядок. Адвокати Ассанжа такі правила назвали "тюремними". Адже в разі їх недотримання Еквадор погрожує йому відмовою у наданні політичного притулку.

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Рідкісного восьминога вдалося зняти на відео американським вченим. Підводна камера натрапила на чудернацьку тварину біля узбережжя Каліфорнії, на глибині більше трьох кілометрів. За великі плавники, які схожі на вуха, цей вид восьминогів називають Дамбо - прізвиськом слоненяти з диснеївських мультфільмів. Живуть вони глибоко, тому вченим про цих тварин відомо небагато.

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Космічний Геловін. Найжахливіше свято року інженери NASA відзначили конкурсом на найоригінальніший гарбуз. Учасники майстрували з овочів космічні кораблі, роботи і світильники. Головна умова - займатися творчістю у вільний від роботи час. Таке неофіційне змагання в NASA проводять уже 7-й рік поспіль.

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Остання трапеза. У Японії відкрили ресторан, де подають страви, що їх замовляли собі злочинці, засуджені до смертної кари. У меню зобразили смертників та їх останній обід. Власники закладу кажуть: особливим попитом користується гамбургер з картоплею Гері Гілмора - першого засудженого до смертного вироку у США після зняття мораторію. І трапеза серійної вбивці на прізвисько "Чорна вдова" - спаржа, броколі, помідори і полуниця.

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Судно з гарбуза змайстрував англієць з міста Йорк. Чоловік на ім'я Том Пірсі виростив гігантський плід спеціально до Геловіна і вирізав із нього човен. Проплисти йому вдалося півкілометра - під наглядом рятувальників. Тепер англійський дивак претендує на місце в Книзі рекордів Гіннеса. Каже, його гарбуз - найбільший з тих, які коли-небудь спускали на воду.