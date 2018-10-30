З самого ранку до Голосіївської пустині у Києві прибули тисячі вірян. У Свято-Успенському монастирі відзначили день пам'яті святої Аліпії. Детальніше розкаже Юлія Жешко.

До стін Свято-Успенської Голосіївської пустині ще до світанку почали з'їжджатись люди. Навіть не сотні, а тисячі вірян прибули відзначити тридцяту роковину упокоєння монахині Аліпії.

"День Матушки Алипии, день памяти 30 октября. Все просьбы выполняет. За это ее нужно благодарить. Очень приятно, что служба такая большая, величная", - говорить Вікторія, парафіянка Свято-Успенського монастиря.

Це місце ніколи не буває безлюдним. Сюди їдуть люди, котрим потрібна допомога, а більшість кажуть, що вже її отримали. Тому, кожного року, навіть у розпал робочого тижня, як сьогодні - на території монастиря - не проштовхнутись.

"Действительно, здесь благодатное место. Она сумела вымолить, своими молитвами", - говорить Олександр, парафіянин Свято-Успенського монастиря.

"Так как хорошие сотрудники у меня, отпросилась именно сегодня. Вчера ночью приехали с друзьями, с тетей", - розповідає Вікторія, парафіянка Свято-Успенського монастиря.

В Українській Православній Церкві очікують рішення про канонізацію Аліпії. У своєму останньому зверненні, монахиня сказала - "звертайтесь до мене, як до живої, і я вам допоможу".

"Святой человек - это человек, который падая -встает. А согрешая - каеться. И молится Богу, чтобы Господь вылечил все человеческие немощи. И если это достигается, то человек обитает в царстве Божьем. И уже от туда - умоляет Бога помогать нам, живущим, здесь, на земле. Таким же борящемся, со своими пороками и грехами", - говорить Антоній, Митрополит Бориспольський та Броварський, керуючий справами УПЦ.

Про допомогу святої розповідають і відомі особистості.

"В народе ее называют Матушка Алипия. Не буду пересказывать все, но скажу точно, что в моей семье с моими родителями. Этот человек, Матушка Алипия заняла огромное место. Это та помощь, о которой нам говорят. Что ее возможно получить от небес. И я этому свидетель, эту помощь мы получили. И получаем по сей день", - говорить Олег Карамазов, рок-музикант.

Голосіївська пустинь - місце, де можна попросити про потаємне та особисте. Тому, сюди з'їжджаються люди з добрими намірами. У цьому впевнені й українські політики.

"Очень важно, чтобы на таких праздниках - молились за мир, за любовь. Обьединялись. Мы видим сегодня тысячи людей. Каждый год сюда около 100 тысяч людей на этот праздник приезжает. Голосеевская пустынь - это прекрасое место, для того, чтобы люди и помолились и пришли к Богу. И подумали о сокровенном", - говорить Олександр Качний, депутат Київської обласної ради.

Сьогодні ж, люди моляться за мир, і в Україні, і у власних душах.

"По просьбе людей, которые искренне моляться Матушке, я думаю - она нас услышит. И попросит Бога о мире и благополучии", - говорить Олександр, парафіянин Свято-Успенського монастиря.

Прочани вірять, що у цей день молитва має особливу силу.