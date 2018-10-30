Пива нет: солдаты США все выпили в столице Исландии [ Редактировать ]
В столице Исландии Рейкьявике, где остановились приехавшие на учения НАТО шесть тысяч американских солдат, закончилось пиво.
Американские солдаты провели в Рейкьявике пару дней и за это время в местных барах закончилось пиво. Хозяевам заведений пришлось обратиться в местные пивоварни за дополнительными запасами напитка., сообщает Newsweek.
Особым спросом у военных пользовались местные сорта лагера, среди которых наибольшую популярность снискал Gull.
Примечательно, что накануне президент США Дональд Трамп признался, что никогда не пил пиво.
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